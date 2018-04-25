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Законопроект о наделении "Росатома" полномочиями по развитию СМП в ближайшее время будет внесен в Госдуму
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Уралтанк, День танкиста, Нижний Тагил, Дмитрий Рогозин (2017) | Фото: Накануне.RU

Законопроект о наделении Госкорпорации "Росатом" дополнительными полномочиями по комплексному развитию Северного морского пути и прилегающих территорий, находится в высокой степени готовности, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, передает корреспондент Накануне.RU.

По его изменения в федеральный закон прошли все согласительные процедуры, и в ближайшее время поправки будут внесены в Государственную думу.

"В декабре 2017 г. стало известно, что президент России поддержал предложение Правительства о наделении госкорпорации полномочиями и функциями по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управлению государственным имуществом в рамках Северного морского пути и прилегающих территорий.Управление СМП будет осуществляться при общей координации Государственной комиссии по вопросам развития Арктики", – выступил Рогозин.

Ранее, в марте 2017 г., в рамках IV Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Архангельске Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих территорий, включая развитие инфраструктуры, гидрографическое обеспечение, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы.

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25.04.2018 09:15 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:15 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.11.2017 07:39 Мск
"Росатом" может стать инфраструктурным оператором Севморпути

Ранее 30.06.2017 07:37 Мск
Развитием Северного морского пути займется специально созданная организация








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Законопроект о наделении "Росатома" полномочиями по развитию СМП в ближайшее время будет внесен в Госдуму
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