Законопроект о наделении "Росатома" полномочиями по развитию СМП в ближайшее время будет внесен в Госдуму

Законопроект о наделении Госкорпорации "Росатом" дополнительными полномочиями по комплексному развитию Северного морского пути и прилегающих территорий, находится в высокой степени готовности, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе заседания президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики, передает корреспондент Накануне.RU.

По его изменения в федеральный закон прошли все согласительные процедуры, и в ближайшее время поправки будут внесены в Государственную думу.

"В декабре 2017 г. стало известно, что президент России поддержал предложение Правительства о наделении госкорпорации полномочиями и функциями по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и управлению государственным имуществом в рамках Северного морского пути и прилегающих территорий.Управление СМП будет осуществляться при общей координации Государственной комиссии по вопросам развития Арктики", – выступил Рогозин.

Ранее, в марте 2017 г., в рамках IV Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Архангельске Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству проработать вопросы создания отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих территорий, включая развитие инфраструктуры, гидрографическое обеспечение, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы.