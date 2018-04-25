Продажу алкоголя в Москве начнут ограничивать накануне матчей ЧМ

Запрет на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу, но и в дни перед матчами, сообщил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Кирилл Малышкин.



"Определены границы территорий, в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения", - цитирует Малышкина "Интерфакс".

Также, по словам Малышкина, для помощи нетрезвым болельщикам правительство Москвы разрабатывает "лечебные мероприятия, которыми определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь".

Как сообщалось ранее, практически во всех российских городах, принимающих матчи ЧМ по футболу-2018, планируются ограничения продаж алкоголя в дни проведения игр и подготовки к ним. Запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон. Исключение будет сделано для пива - его будут продавать даже на стадионе.