Гособвинение просит для экс-начальника УФНС по Челябинской области Путина 8,5 лет колонии

Гособвинение просит назначить бывшему руководителю УФНС по Челябинской области Александру Путину, обвиняемому в получении взятки, 8,5 лет в колонии строгого режима со штрафом в 28 млн рублей. Депутату Челябинской городской думы Сергею Новожилову – 7,5 лет в колонии строгого режима с аналогичным штрафом.

Сегодня в прениях выступят обвиняемые.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Путин обвиняется в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Следствие считает, что глава УФНС по Челябинской области получил взятку от Сергея Новожилова. 15 октября 2014 года в областной налоговой службе прошли обыски, после чего Путин был задержан и арестован. Новожилов был задержан через день.