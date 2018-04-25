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В Екатеринбурге завершились испытания тепловых сетей: что делать, если воды и отопления до сих пор нет
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кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге завершились испытания тепловых сетей максимальной температурой горячей воды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в результате было выявлено три повреждения квартального трубопровода малого диаметра.
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Испытания проводились с 8.00 часов 24 апреля в соответствии с правилами технической эксплуатации тепловых сетей и в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Испытывались магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Чкаловском районах от источника - Ново-Свердловской ТЭЦ. В режиме постоянной готовности дежурили оперативные бригады АО "Екатеринбургская теплосетевая компания".

"По итогам испытаний выявлено три повреждения по адресам Крестинского, 59, Куйбышева, 86/1 и Циолковского, 84. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к работе. Из-за противодействия некоторых УК Кировского, Ленинского и Октябрьского районов, отключивших отопление вопреки договоренности и нарушивших расчетные режимы испытаний, подключение потребителей затянулось. Кроме того, специалистам ЕТК пришлось в авральном порядке проводить корректировку гидравлических режимов, а энергетикам Ново-Свердловской ТЭЦ пересматривать схемы нагрузки оборудования. В итоге, после завершения испытаний 24 апреля в 16.00, обеспечить подключение потребителей удалось только в 22.00. В данный момент все оборудование теплосетевого комплекса работает в обычном режиме, температурные параметры приведены в соответствие с рабочими", - сообщили в пресс-службе.

Там пояснили, что жителям, у которых до сих пор нет отопления или горячей воды, необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ и РЭМПы).

Напомним, ранее в ЕТК заявляли, что управляющие компании Екатеринбурга срывают испытания тепловых сетей.

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25.04.2018 09:36 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 12:05 Мск
В ЕТК заявили, что управляющие компании Екатеринбурга срывают испытания тепловых сетей








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В Екатеринбурге завершились испытания тепловых сетей: что делать, если воды и отопления до сих пор нет
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