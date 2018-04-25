СКР организовал проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадали несколько человек

Начата доследственная проверка по факту ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого пострадали несколько человек, сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Напомним, сегодня утром, 25 апреля, на трассе Реж - Екатеринбург, вблизи города Берёзовский, опрокинулся рейсовый автобус. По предварительным данным, четыре взрослых пассажира получили ушибы.

В автобусе находились порядка 30 человек. По имеющейся информации, водитель рейсового автобуса не учёл неблагоприятные погодные условия и не справился с управлением.

Доследственная проверка покажет, есть ли в этом инциденте признаки преступления. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.