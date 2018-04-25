Президент Франции высказался за изменение ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости новой ядерной сделки с Ираном. Глава Белого Дома неоднократно критиковал ядерную сделку. Само соглашение было заключено ещё летом 2015 г., однако оно до сих пор не ратифицировано американским Конгрессом.

Макрон считает, что при разработке нового соглашения нужно решить четыре проблемы, в том числе заблокировать любую ядерную деятельность Ирана до 2025 года и ввести более продолжительный запрет на работы в этой области, а также положить конец иранской программе по разработке баллистических ракет.

При этом он отметил, что "плана Б" против иранской ядерной программы у него нет.