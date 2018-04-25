Президент Франции высказался за изменение ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости новой ядерной сделки с Ираном. Глава Белого Дома неоднократно критиковал ядерную сделку. Само соглашение было заключено ещё летом 2015 г., однако оно до сих пор не ратифицировано американским Конгрессом.
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Макрон считает, что при разработке нового соглашения нужно решить четыре проблемы, в том числе заблокировать любую ядерную деятельность Ирана до 2025 года и ввести более продолжительный запрет на работы в этой области, а также положить конец иранской программе по разработке баллистических ракет.
При этом он отметил, что "плана Б" против иранской ядерной программы у него нет.