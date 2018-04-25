В Совфеде ответили на угрозы генсека СЕ "принять меры" в отношении РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал угрозы генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда в адрес России.

Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Москва не платит взносы в бюджет СЕ. Ггенсек организации отметил, что в отношении России могут быть приняты соответствующие меры.

"ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы) надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию, - написал Пушков в твиттере в ответ на это заявление. - Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой".

ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 апреля 2018 г.

В марте сообщалось, что российские власти рассматривают возможность выхода из Совета Европы.