В Челябинске предлагают переименовать площадь Ярославского перед театром оперы и балета

В Челябинской области предлагают переименовать площадь Ярославского перед Театром оперы и балета имени Глинки. В частности, предлагается рассмотреть возможность переименования площади в площадь Международного сотрудничества. Соответствующее предложение уже направлено в администрацию города, сообщили Накануне.RU в челябинском отделении "Гражданского патруля".

"Мы полагаем, что переименование площади увековечит знаковые события саммитов, заявит о Челябинске как о городе, открытому для международных связей. К тому же переименование затронет всего один адрес", - сообщил руководитель челябинского отделения движения Семен Воронин.

Общественники предлагают вернуть площади историческое название или назвать ее площадью Международного сотрудничества.

В "Гражданском патруле" считают, что переименование сотрет с карты города имя "сомнительной исторической личности Емельяна Ярославского".