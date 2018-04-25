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Новости
25.04.2018 09:00 Мск (11:00 Екб)
политика | Тюменская область
Тюменский ТРЦ "Фаворит" не прошел проверку безопасности
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ТЦ Сила воли, пожарная безопасность (2018) | Фото: Накануне.RU

Тюменский "Фаворит" оштрафован на 150 тыс. руб. за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе проверки, которую провели прокуратура и МЧС, выяснилось, что сигнал систем пожарной защиты центра не поступает на пульт дежурного.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, проверка также показала, что в некоторых помещениях ТРЦ отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и автоматическая установка пожаротушения.

"В ряде кинозалах эвакуационных выходов меньше, чем положено. Помещения нескольких кинозалов не отделены противопожарными перегородками от помещений торгового центра. Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из каждого коридора подземных этажей, а также некоторых кинозалов и помещений. Отделка внешних поверхностей наружных стен торгово-развлекательного центра выполнена из горючих материалов. Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивают общий уровень звука", - рассказали о других нарушениях в ведомстве.

В отношении собственника ТРЦ, ООО "Альмира", прокуратура возбудила административное дело по статье "нарушение требований пожарной безопасности". Владелец должен не только устранить нарушения, но и заплатить штраф в размере 150 тыс. руб.

Напомним, проверки ТРЦ во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Ряд ТЦ Тюменской области уже получили крупные штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

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25.04.2018 09:00 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
11:00 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 14:11 Мск
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Ранее 20.04.2018 12:27 Мск
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Тюменский ТРЦ "Фаворит" не прошел проверку безопасности
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