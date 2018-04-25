Подрядчик проверяет обстоятельства смерти рабочего китайской компании на стройке "ЗапСибНефтехима"

"18 апреля на строительной площадке при проведении земляных работ по укладке трубопровода в траншее произошел обвал грунта. Погиб работник подрядной организации, работавший на дне траншеи. В настоящее время подрядчик расследует несчастный случай", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании

Напомним, погибший рабочий – сотрудник ООО "Китайская национальная химико-инженерная строительная компания №7". По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

"ЗапСибНефтехим" – строящийся в Тобольске нефтехимический комбинат группы "СИБУР". Является крупнейшим нефтехимическим проектом в России с 1991 г. Проект реализуется в рамках масштабной государственной программы, предусмотренной в государственном Плане развития газо- и нефтехимии до 2030 г.