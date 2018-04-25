Пострадавшим и семье погибшей от урагана в Москве выплатят денежные компенсации

В Москве выплатят денежные компенсации пострадавшим и семье погибшей от урагана. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии Москвы, каждый пострадавший, госпитализированный в стационар, получит единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Тем, кому оказали амбулаторную помощь, выплатят по 100 тысяч рублей.

"Будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана в городе Москве 21 апреля 2018 года в размере одного миллиона рублей", - уточнил Печатников.

Помимо этого, ГБУ "Ритуал" выделит средства на необходимые услуги по погребению погибшей - до 110 тысяч рублей.

Сильнейший ураган обрушился на Москву 21 апреля. Порывы ветра, повалившего больше тысячи деревьев, достигали 20-25 метров в секунду. Как сообщало Накануне.RU, мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшей девочки.