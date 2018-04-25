Пострадавшим и семье погибшей от урагана в Москве выплатят денежные компенсации

в этот день
25.04.18
10:50
В Екб.12:50
В регионах приступают к внедрению своих "Платонов"
В Кургане автомобиль с пассажирами провалился в дорожную яму. ФОТО
Уральскому экс-прокурору "светит" 13 лет за заказное убийство
Главное
Эр-Рияд призвал Доху отправить войска в Сирию

Тема дня
Сегодня "Русал" – а завтра "Газпром"? Как далеко зайдет экономический шантаж США Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Подражание старшим товарищам". В регионах всерьез задумались о своем "Платоне" В России могут распространить систему "Платон" на дороги областного и муниципального значения. В настоящее время чиновники из Ленинградской и Тюменской областей уже заявили о работе над этой инициативой. В свою очередь дальнобойщики грозятся повторить массовые протесты по всей стране, если идею попытаются реализовать.
25.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 99



Новости
25.04.2018 09:05 Мск (11:05 Екб)
общество | Центральный ФО
Пострадавшим и семье погибшей от урагана в Москве выплатят денежные компенсации
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ураган 21 апреля, Москва (2018) | Фото: @Best_Fisher

В Москве выплатят денежные компенсации пострадавшим и семье погибшей от урагана. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в мэрии Москвы, каждый пострадавший, госпитализированный в стационар, получит единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Тем, кому оказали амбулаторную помощь, выплатят по 100 тысяч рублей.

"Будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана в городе Москве 21 апреля 2018 года в размере одного миллиона рублей", - уточнил Печатников.

ураган 21 апреля, Москва(2018)|Фото: @ClownIT  21 апр.

Помимо этого, ГБУ "Ритуал" выделит средства на необходимые услуги по погребению погибшей - до 110 тысяч рублей.

Сильнейший ураган обрушился на Москву 21 апреля. Порывы ветра, повалившего больше тысячи деревьев, достигали 20-25 метров в секунду. Как сообщало Накануне.RU, мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшей девочки.

Другие новости по темам: Москва, ураган, компенсации
25.04.2018 09:05 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.04.2018 12:23 Мск
МЧС выпустило экстренное предупреждение: в Москве и Подмосковье снова сильный ветер

Ранее 22.04.2018 09:04 Мск
Следователи проводят проверку по факту гибели девочки в результате непогоды в Москве

Ранее 21.04.2018 21:10 Мск
В Подмосковье мужчину во время урагана насмерть придавило бытовкой. Начата проверка

Ранее 21.04.2018 19:39 Мск
Ураган в Москве: два человека погибли, в том числе ребенок. Идет новая волна непогоды

Ранее 21.04.2018 17:36 Мск
Шторм в Москве: трое пострадавших, оторванные крыши и унесенные заборы








Добавить комментарий:

Пострадавшим и семье погибшей от урагана в Москве выплатят денежные компенсации
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+