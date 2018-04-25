Прикамские судебные приставы опечатали торговый центр в Октябрьском, принадлежащий депутату

Сотрудники Госпожнадзора провели проверку ТЦ "Юбилейный" в Октябрьском и выявили серьезные нарушения пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Персонал центра не ознакомлен с инструктажем по пожарной безопасности, кроме того, в здании слишком узкие проходы, эвакуационные выходы и лестницы перегорожены радиаторами.

Нарушения представляют реальную угрозу жизни людей, поэтому деятельность торгового центра была приостановлена еще до принятия судом окончательного решения. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и освободив помещения здания от персонала и посетителей, опечатали двери ТЦ.



Владелец ТЦ "Юбилейный", депутат Земского собрания Октябрьского района, предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава. По некоторым данным, торговый центр будет снесен.

Напомним, проверки ТРЦ во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Как сообщало Накануне.RU, в Кунгуре приставы приостановили деятельность батутного центра и культурно-развлекательного центра "Циклон". Причина закрытия заведений та же - нарушение правил пожарной безопасности. Проверку не прошел также березниковский ТЦ "Бум" с кинотеатром "Мелодия" и пермский детский развлекательный центр Октябрь. Последние не согласились с решением и продолжили работу несмотря на запрет. Теперь им грозит наказание.