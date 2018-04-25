Югорский депутат потребовал от прокурора проверить центр адаптивного спорта Сургута

На заседании думы Югры либерал-демократ Евгений Марков попросил прокурора округа Евгения Ботвинкина проверить центр адаптивного спорта в Сургуте, передает корреспондент Накануне.RU.

"Был в центре позавчера, ничего кроме вопросов у меня не возникло. В частности, за какую цену мы его купили? Есть проблемы с эвакуационными выходами", - сказал Марков.

Ботвинкин принял к сведению информацию и пообещал уделить особое внимание учреждению.

Напомним, центр открыли 10 августа 2017 г. Его площадь – почти 10 тыс. кв. м. Уникальность центра – в объединении под одной крышей многопрофильного сооружения с полной доступностью для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Люди с инвалидностью могут заниматься спортом, получать качественные услуги по проживанию, питанию и реабилитации в одном месте.