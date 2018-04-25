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Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
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25.04.2018
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Новости
25.04.2018 09:10 Мск (11:10 Екб)
политика | В бывшем СССР
Встреча врио премьера Армении и лидера оппозиции сорвалась. Революция продолжается
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Армения, митинг, транспоранты (2015) | Фото: facebook.com

Оппозиция в Армении продолжает выдвигать новые требования. В результате этого не состоялась встреча между лидером оппозиции Николом Пашиняном и врио премьер-министра Кареном Карапетяном. Как передаёт РИА "Новости", Пашинян выдвинул односторонние требования, касающееся формата, повестки и освещения анонсированной встречи. Как считает Карен Карапетян, в результате оппозиция склоняет власть не к переговорам или диалогу, а к озвучиванию своей позиции.
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Директор Центрально-азиатского научно-исследовательского центра УрФУ, эксперт Рустам Ганиев рассказал Накануне.RU , что изначально протесты в Армении начинались как сугубо внутреннее недовольство, но сейчас есть большая доля вероятности, что к процессам могут подключиться и внешние силы, для которых это прекрасная возможность использовать политическую нестабильность.

"Местные власти не могут пока ее [проблему] решить, а для дестабилизации ситуации и борьбы с властью оппозиционеры используют уже отработанный вариант на Украине и в других республиках. Поэтому возможна изначальная связь оппозиционеров и определенных сил на Западе. Здесь можно и Грузию приплести, но я бы этого не делал. Аналогии есть всегда, но в каждой стране действуют свои законы и есть своя специфика. Также в Армении есть наша военная ваза, которая многим мешает", - напоминает Рустам Ганиев.

Также эксперт считает, что оппозиция может со временем пойти и на крайние меры под влиянием внешних сил и в результате финансовой подпитки с их стороны.

Армения, (2016)|Фото: AFP

Армения, полиция(2016)|Фото:ria.ru/

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25.04.2018 09:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб


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Встреча врио премьера Армении и лидера оппозиции сорвалась. Революция продолжается
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