Встреча врио премьера Армении и лидера оппозиции сорвалась. Революция продолжается

Оппозиция в Армении продолжает выдвигать новые требования. В результате этого не состоялась встреча между лидером оппозиции Николом Пашиняном и врио премьер-министра Кареном Карапетяном. Как передаёт РИА "Новости", Пашинян выдвинул односторонние требования, касающееся формата, повестки и освещения анонсированной встречи. Как считает Карен Карапетян, в результате оппозиция склоняет власть не к переговорам или диалогу, а к озвучиванию своей позиции.

Сама оппозиция намерена продолжить акции гражданского неповиновения.

Директор Центрально-азиатского научно-исследовательского центра УрФУ, эксперт Рустам Ганиев рассказал Накануне.RU , что изначально протесты в Армении начинались как сугубо внутреннее недовольство, но сейчас есть большая доля вероятности, что к процессам могут подключиться и внешние силы, для которых это прекрасная возможность использовать политическую нестабильность.

"Местные власти не могут пока ее [проблему] решить, а для дестабилизации ситуации и борьбы с властью оппозиционеры используют уже отработанный вариант на Украине и в других республиках. Поэтому возможна изначальная связь оппозиционеров и определенных сил на Западе. Здесь можно и Грузию приплести, но я бы этого не делал. Аналогии есть всегда, но в каждой стране действуют свои законы и есть своя специфика. Также в Армении есть наша военная ваза, которая многим мешает", - напоминает Рустам Ганиев.

Также эксперт считает, что оппозиция может со временем пойти и на крайние меры под влиянием внешних сил и в результате финансовой подпитки с их стороны.