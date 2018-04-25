Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы Москвы по делу об убийстве Глушкова

Генпрокуратура России направила Великобритании официальный запрос об оказании правовой помощи для расследования уголовного дела об убийстве в Лондоне соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщается на сайте посольства России в Лондоне.

"Убийство Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству", - отметили в посольстве.



По словам дипломатов, российскому посольству, несмотря на неоднократные попытки, "не удалось ​добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей". Не удалось их получить ни от Форин офиса, ни от Скотланд-Ярда, говорится в сообщении.

"Вызывает недоумение тот факт, что расследование данного дела ведется секретно и британская сторона категорически отказывается контактировать с нами, что является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права", - говорится в сообщении посольства.

Это "не поддается рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб", заявляют дипломаты.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, соратник российского бизнесмена Бориса Березовского скончался 12 марта в Лондоне. В британской полиции со ссылкой на доклад патологоанатома сообщили, что причиной смерти стало "сдавливание шеи".