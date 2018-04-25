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24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Подражание старшим товарищам". В регионах всерьез задумались о своем "Платоне" В России могут распространить систему "Платон" на дороги областного и муниципального значения. В настоящее время чиновники из Ленинградской и Тюменской областей уже заявили о работе над этой инициативой. В свою очередь дальнобойщики грозятся повторить массовые протесты по всей стране, если идею попытаются реализовать.
25.04.2018
экономика ;
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Новости
25.04.2018 08:36 Мск (10:36 Екб)
происшествия | В России | За рубежом
Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы Москвы по делу об убийстве Глушкова
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Николай Глушков (2018) | Фото: &quot;Коммерсант&quot;

Генпрокуратура России направила Великобритании официальный запрос об оказании правовой помощи для расследования уголовного дела об убийстве в Лондоне соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщается на сайте посольства России в Лондоне.
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"Убийство Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству", - отметили в посольстве.

По словам дипломатов, российскому посольству, несмотря на неоднократные попытки, "не удалось ​добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей". Не удалось их получить ни от Форин офиса, ни от Скотланд-Ярда, говорится в сообщении.

Николай Глушков(2018)|Фото: "Коммерсант"

"Вызывает недоумение тот факт, что расследование данного дела ведется секретно и британская сторона категорически отказывается контактировать с нами, что является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права", - говорится в сообщении посольства.

Это "не поддается рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб", заявляют дипломаты.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, соратник российского бизнесмена Бориса Березовского скончался 12 марта в Лондоне. В британской полиции со ссылкой на доклад патологоанатома сообщили, что причиной смерти стало "сдавливание шеи".

Другие новости по темам: николай глушков, лондон, убийство, посольство рф
25.04.2018 08:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.03.2018 20:50 Мск
Скотленд-Ярд расценил смерть бизнесмена Глушкова как убийство

Ранее 14.03.2018 09:54 Мск
СМИ: Ряду россиян, получившим убежище в Великобритании, предоставлена охрана

Ранее 14.03.2018 08:07 Мск
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Ранее 14.03.2018 03:22 Мск
В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончался соратник Березовского Николай Глушков








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Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы Москвы по делу об убийстве Глушкова
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