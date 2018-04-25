Шестиклассник, выпавший из окна школы в Нижнем Тагиле, заявил, что его никто не толкал

К выяснению обстоятельств падения шестиклассника из окна в одной из школ Нижнего Тагила подключилась прокуратура. Стали известны новые подробности инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все произошло утром 24 апреля в средней общеобразовательной школе №144: ученик на перемене открыл окно, после чего сел на подоконник и выпал вниз. В настоящее время он находится в городской больнице с переломом правой лодыжки и ушибом предплечья. Медицинскими работниками ему наложен гипс на ногу.

"Мальчик пояснил, что его никто не толкал, а выпал он из окна в результате неосторожного движения. Известно, что в данном классе из-за ветрянки одного из учеников введен карантин. Дети в общий коридор не выходили на перемене, учителя приходили к ним в класс на уроки. Во время перемены учителя в классе не было", - рассказали в прокуратуре.

Надзорным ведомством будут запрошены медицинские документы о полученной травме учащегося для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Также будут опрошены сотрудники администрации школы, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья учеников. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, свою проверку по факту произошедшего также организовал Следственный комитет.