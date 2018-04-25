Два челябинских вуза не смогут набирать бюджетников по нескольким специальностям

Южно-Уральский государственный университет и Челябинский государственный институт культуры не получат федеральные средства на подготовку бакалавров и магистров по ряду направлений в предстоящем учебном году. Соответствующее решение принято комиссией по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета на 2019/2020 учебный год. Соответствующий документ опубликован на сайте Минобрнауки РФ.

"Отказать в допуске к участию в конкурсе по отдельным направлениям подготовки (специальностям) или укрупненным группам направлений подготовки и специальностей организациям, осуществляющим образовательную деятельность согласно приложению", - говорится в документе.

Так, ЮУрГУ в 2019/2020 учебном году не получит средств федерального бюджета на подготовку бакалавров и магистров по специальности "Управление в технических системах", а также магистров и аспирантов по направлению "Юриспруденция". Челябинский государственный институт культуры не сможет за счет федеральных средств обучать аспирантов по дисциплине "Культурология". Вузам отказали из-за отсутствия государственной аккредитации.

Напомним, в конце марта ЮУрГУ отказали в аккредитации ряда специальностей. Университет не смог получить аккредитацию по специальностям "Управление в технических системах" (бакалавриат и магистратура), "Юриспруденция" (магистратура и аспирантура).