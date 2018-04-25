Ректор аграрного университета планирует избираться в думу Тюмени

Участником предварительного голосования "Единой России" по партийным кандидатам, которые будут выдвинуты в думу Тюмени, стала ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко. Она претендует на вхождение в партийный список, передает корреспондент Накануне.RU.

Оргкомитет уже принял решение о регистрации кандидата. Бойко выдвинулась по единому округу и одномандатному округу №9.

Другой новый участник праймериз в едином избирательном округе - глава исполкома ветеранской организации "Боевое братство" Иван Беспоместных. На попадание в список партии претендует и заместитель главного инженера "Антипинского НПЗ" Александр Гунбин, он подал документы для регистрации еще и в округе №20.

Также оргкомитета зарегистрировал участниками предварительного голосования студента Тюменского техникума индустрии, питания, коммерции и сервиса Георгия Парфенова (единый избирательный округ и округ №18), директора по развитию СТО "Автоком" Дмитрия Пушкарева (округ №22), директора компании "Хлебторгсервис Плюс" Олега Хрупу (округ №1) и предпринимателя Алексея Худякова (единый округ и округ №3).