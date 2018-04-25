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24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Подражание старшим товарищам". В регионах всерьез задумались о своем "Платоне" В России могут распространить систему "Платон" на дороги областного и муниципального значения. В настоящее время чиновники из Ленинградской и Тюменской областей уже заявили о работе над этой инициативой. В свою очередь дальнобойщики грозятся повторить массовые протесты по всей стране, если идею попытаются реализовать.
25.04.2018
экономика ;
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Новости
25.04.2018 08:13 Мск (10:13 Екб)
политика | Тюменская область
Ректор аграрного университета планирует избираться в думу Тюмени
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Елена Бойко, ректор государственного аграрного университета Северного Зауралья (2018) | Фото: tsaa.ru

Участником предварительного голосования "Единой России" по партийным кандидатам, которые будут выдвинуты в думу Тюмени, стала ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко. Она претендует на вхождение в партийный список, передает корреспондент Накануне.RU.

Оргкомитет уже принял решение о регистрации кандидата. Бойко выдвинулась по единому округу и одномандатному округу №9.

Другой новый участник праймериз в едином избирательном округе - глава исполкома ветеранской организации "Боевое братство" Иван Беспоместных. На попадание в список партии претендует и заместитель главного инженера "Антипинского НПЗ" Александр Гунбин, он подал документы для регистрации еще и в округе №20.

Также оргкомитета зарегистрировал участниками предварительного голосования студента Тюменского техникума индустрии, питания, коммерции и сервиса Георгия Парфенова (единый избирательный округ и округ №18), директора по развитию СТО "Автоком" Дмитрия Пушкарева (округ №22), директора компании "Хлебторгсервис Плюс" Олега Хрупу (округ №1) и предпринимателя Алексея Худякова (единый округ и округ №3).

Другие новости по темам: Тюменская городская дума, праймериз Единой России, предварительное голосование, Елена Бойко
25.04.2018 08:13 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
10:13 Екб


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Ранее 18.04.2018 09:00 Мск
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Ректор аграрного университета планирует избираться в думу Тюмени
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