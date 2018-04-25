Депутаты обязали югорских чиновников информировать о попытках склонить их к коррупции

На заседании думы ХМАО выступил прокурор автономии Евгений Ботвинкин. Он предложил изменить закон "О гражданских должностях Югры", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно предложенным поправкам, заместители губернатора, председатель думы и его замы, глава Счетной палаты и другие госчиновники округа обязаны заявлять о том, что их пытались "привлечь" к коррупционным преступлениям. Отметим, федеральный закон обязывает государственных и муниципальных служащих уведомлять работодателя и прокуратуру обо всех случаях обращения к ним в целях склонения их к совершению коррупционных преступлений. В отношении лиц, замещающих госдолжности субъекта, такая обязанность на федеральном уровне отсутствует, что и озаботило прокуратуру.

Парламентарии единогласно приняли изменения.