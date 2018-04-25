Роспотребнадзор оштрафовал свердловские гостиницы на 260 тысяч за нарушения перед ЧМ

Управление Роспотребнадзора оштрафовало свердловские гостиницы почти на 260 тыс. руб. за несоблюдение требований к максимальным ценам в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, всего вынесено 84 постановления о назначении административного наказания за нарушения в сфере защиты прав потребителей.

Управлением проверено 225 сайтов и проведено 233 внеплановых проверки, по результатам которых выявлено 11 случаев завышения цен. Кроме того, еще 12 организаций поймали на работе без необходимого свидетельства о присвоении той или иной категории.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список из семи гостиниц Екатеринбурга, которые были оштрафованы за предельно высокие цены. А в "черный список" Ростуризма попали екатеринбургские отели: "Максим", "Хаятт Ридженси Екатеринбург", "Рамада", "Live", "Дворец свадеб", "Гранд Холл" и "Луна".

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.