Сезон заболеваемости ОРВИ в Свердловской области затягивается. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, на данный момент закрыто 40 детских садов и 11 школ.

В Екатеринбурге за 16-ю календарную неделю зарегистрировано 11,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Повышенная заболеваемость регистрируется среди детей 3-6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых.

Эпидемический порог на 20% и более превышен в следующих городах: Каменск-Уральский, Красноуральск, Богданович, Невьянск, Карпинск, Нижний Тагил. В этих городах главы администраций ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия.

На 20 апреля закрыты 40 детских садов и 11 школ.

За предыдущую неделю зарегистрировано 545 случаев пневмоний. Группой риска по заболеваемости пневмонией остаются организованные дети до 2 лет.