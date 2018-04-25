Югорские НКО за бюджетные деньги будут бороться с киберпреступностью

На заседании думы Югры прокурор округа Евгений Ботвинкин предложил властям округа давать деньги некоммерческим организациям, которые ведут борьбу с киберпреступлениями, передает корреспондент Накануне.RU.

Для этого нужны соответствующие поправки в законопроект "О поддержке региональных социально ориентированных НКО, работающих в Югре".

"Предлагаю предусмотреть возможность за счет бюджета поддерживать НКО, которые занимаются профилактикой нарушении в интернете", - сказал Ботвинкин.

Депутаты единогласно приняли изменения.