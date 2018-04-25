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Власти Приморья просят Трутнева вмешаться в ситуацию с застрявшими в ОАЭ моряками
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Рыболовное судно &quot;Кристал Ист&quot; (2018) | Фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

Власти Приморского края обратились к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и руководству "Газпромбанка" с просьбой разрешить ситуацию с моряками с судна "Кристал Ист", арестованного в ОАЭ.
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Как сообщается на сайте регионального отделения Российского профсоюза моряков, моряки с декабря 2017 года находятся на борту обесточенного судна, судовладелец которого, компания "Находка-Портбункер" признан банкротом. Судно с семью дальневосточными моряками на борту арестовано "Газпромбанком".

"3 апреля профком моряков РПСМ Владивостока направил обращение губернатору Приморского края с просьбой посодействовать в решении вопроса по сложившейся ситуации на танкере "Кристал Ист", - говорится в сообщении.

Позже профком получил ответ, свидетельствующий о том, что администрация Приморского края переживает за судьбу моряков и принимает все зависящие от нее меры для изменения сложившейся ситуации.

Власти Приморья обратились к Трутневу и руководству "Газпромбанка". Также обращение профкома было направлено в Приморскую транспортную прокуратуру.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев(2016)|Фото: primrep.ru

История началась в сентябре 2017 года, когда в профком моряков Владивостока обратился экипаж судна "Кристал Ист", находившегося на рейде порта Шарджа. После того, как судно было арестовано российским банком за долги, моряки, не имея возможности репатриироваться, оказались заложниками ситуации.

Экипажу не предоставили замены, кроме того, задержка по зарплате составляла от двух до пяти месяцев.
Позже удалось добиться погашения задолженности по август включительно.

В декабре 2017 года семеро членов экипажа вернулись в Приморье. Им на смену прибыли семь человек нового экипажа. В марте 2018 года новый экипаж попросил помочь вернуться на родину, так как на судне закончилось топливо. Профком подключил российского консула в ОАЭ, а также направил письмо губернатору Приморского края. "В своем письме профком рассказал, что в настоящее время люди находятся в нечеловеческих условиях. При температуре свыше 35 градусов продукты портятся, члены экипажа готовят на самостоятельно сооруженном мангале на судне в 6 милях от берега на арест-площадке", - говорится в сообщении.

Рыболовное судно(2018)|Фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

24 апреля экипаж танкера послал в эфир сигнал SOS: четверо из экипажа вынуждены были отправиться в местный госпиталь за медицинской помощью, а вахтенного помощника пришлось приводить в чувство с помощью капельниц.

"Вся абсурдность ситуации заключается в том, что судно стоит на такой арест-площадке, за которую нужно платить деньги и деньги не малые, - отмечают в РПСМ. - По словам генерального директора компании ООО "Находка-Портбункер" Вячеслава Цоя стоимость одних суток стоянки судна обходится в тысячу долларов. А судно стоит с 27 июля 2017 года. То есть, если информация г-на Цоя верна, то арабы уже заработали на этом судне порядка 300 тысяч зеленых. Можно предположить, что к тому времени, когда разрешится в суде Шарджа судьба многострадального судна, Газпромбанку ничего не достанется, так как все деньги после аукциона уйдут нашим партнерам (или Газпромбанка?) из Арабских Эмиратов".

Другие новости по темам: моряки, оаэ, кристал ист, газпромбанк
25.04.2018 08:05 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:05 Екб


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Власти Приморья просят Трутнева вмешаться в ситуацию с застрявшими в ОАЭ моряками
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