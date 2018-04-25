Главный редактор муниципальной газеты в Берёзовском пожалуется прокуратуре на мэрию

Главный редактор муниципальной газеты "Берёзовский рабочий" Сергей Стуков хочет обратиться в прокуратуру и составить жалобу на администрацию города, об этом журналист написал в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Был на совместной комиссии городской думы, рассказывал о публикации нормативно-правовой документации в газете "Берёзовский рабочий", в частности, о том, что за три месяца я выполнил план 2018-го. Просил денег, конечно. На что мне прилетело знатно", - пишет медиа-менеджер.

По его словам, комиссия думы обвинила его в том, что он специально увеличил объем спецвыпусков, а бюджетные деньги и вовсе присваивает себе.

"Есть прецеденты по стране? Чтобы главный редактор муниципальной газеты обращался в прокуратуру с жалобой на учредителя?" - добавил в публикации в соцсетях главный редактор.