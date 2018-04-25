Замгенпрокурора предупредил южноуральских коллег об особом спросе за результаты по делам дольщиков

Заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Челябинской области, на котором рассмотрены вопросы надзора в сфере оплаты труда и защиты прав дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Юрий Пономарев отметил, что многие проблемы остаются нерешенными. Так, в регионе сохраняется значительный объем непогашенных долгов по заработной плате, которые имеются как перед отдельными работниками, так и перед трудовыми коллективами.

Сложной остается проблема "обманутых дольщиков". Из 42 "проблемных" домов, 31 находится в Челябинской области, а в органы прокуратуры продолжают поступать жалобы граждан. Отмечается, что недостаточно активно ведется работа по предотвращению возникновения подобных ситуаций, обеспечению системного контроля за целевым использованием денег, собранных с дольщиков.

"Юрий Пономарев жестко предупредил южноуральских коллег об особом спросе за результаты служебной деятельности на указанных направлениях, особо подчеркнув, что главным приоритетом для работы в этих сферах является реализация правозащитной функции, а базовым критерием оценки ее эффективности – фактическое восстановление нарушенных прав граждан", - отметили в ведомстве.