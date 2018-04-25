В Сургуте уволили заместителя прокурора, попавшегося на пьяной езде

Сотрудники сургутского ГИБДД поймали за пьяным вождением заместителя прокурора Сургута Ивана Деревянко. Его автомобиль - красную "Мазду" полицейские остановили на улице Быстринской, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео с задержанием мужчины появилось в сети 23 апреля. На ролике видно, как водитель пререкается с автоинспекторами, отказывается сесть в машину и подписывать акт, составленный сотрудниками ДПС. Также мужчина не стал проходить тест на алкомере: он вдыхал воздух в себя, а не выдыхал в прибор, тем самым "воспрепятствовал прохождению освидетельствования состояния опьянения". После четырех неудачных попыток Деревянко начал ругаться с сотрудниками Госавтоинспекции и припугнул их своей должностью.

"Младший сержант, будь добр к полковнику относиться нормально", - заявил он.

В пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа сообщили, что Иван Деревянко уволен со своей должности.