В школе Нижнего Тагила ученик выпал из окна второго этажа во время перемены

Следственный комитет организовал проверку по факту падения шестиклассника из окна в одной из школ Нижнего Тагила.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все произошло 24 апреля: предварительно установлено, что мальчик получил перелом лодыжки при падении из окна второго этажа во время перемены. По имеющимся данным, окно открыли сами школьники, а пострадавший ребенок сидел рядом на подоконнике. Каким образом получилось так, что мальчик выпал вниз, теперь предстоит выяснить следствию. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

"Опрашиваются как пострадавший ребенок, так и очевидцы произошедшего, сотрудники образовательного учреждения и иные лица. Истребуется документация, касающаяся обеспечения безопасности школьников во время нахождения в образовательном учреждении. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, будет проведено медицинское освидетельствование", - сообщили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело после смерти подростка, получившего травму на территории стадиона возле одной из городских школ.