Продукты в России дорожают в три раза быстрее, чем в ЕС

В России стоимость продуктов в январе-марте 2018 г. увеличилась на 1,7%, за этот же период в Евросоюзе цены увеличились лишь на 0,5%, свидетельствуют данные Росстата.

В марте цены на продукты питания в России выросли на 0,7%, а в ЕС — на 0,1%.

В России в январе-марте 2018 г. отмечался существенный рост цен на овощи — 12,6% (в ЕС — 1,5%) — и фрукты — 8,7% (в ЕС — 2,7%). Молочные изделия, сыры и яйца стали дороже в РФ за отчетный период на 1,1% (в ЕС — на 0,4%), рыба и морепродукты — на 0,7% (в ЕС — на 0,6%), масла и жиры — на 0,3% (в ЕС они стали, напротив, дешевле на 0,9%). Стали дешевле также мясо и мясопродукты (в РФ — на 0,6%, в ЕС — на 0,1%), пишет "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, ЦБ не исключил быстрого приближения к годовой инфляции в 4%.