Сенаторы США запросили у банков информацию о счетах фигурантов "кремлевского списка"

Крупнейшие международные банки получили письма с требованиями предоставить данные о связях с российскими бизнесменами, попавшими в так называемый "кремлевский список" Минфина США.

Авторами документа выступили два сенатора от Демократической партии Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус.

Письмо было направлено трем банкам США: Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским: Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.

У каждого банка спросили, проводили ли они в течение пяти лет проверку на наличие счетов, контролируемых кем-то из "кремлевского списка". Если да, то сенаторы ждут более подробной информации, если нет, то они намерены выяснить, что было сделано руководством организаций, чтобы выявить связи с российскими бизнесменами, пишет "Лента.ру".

В случае невыполнения изложенных в письме требований банкам грозит правительственное расследование.

Напомним, 30 января США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину.В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство Администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В Минфине отметили, что на фигурантов "кремлевского доклада" в США не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций.