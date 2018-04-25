На трассе в Свердловской области опрокинулся рейсовый автобус: пострадали несколько пассажиров

Сегодня утром в Свердловской области опрокинулся рейсовый автобус. Пострадали несколько человек.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, инцидент случился в 5.45 на 45 км участка автодороги "Екатеринбург - Реж - Алапаевск". По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не учел метеорологические условия, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание.

В салоне автобуса находилось 30 человек, пострадали четыре пассажира - они получили ушибы. Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что Госавтоинспекция Свердловской области при ухудшении погодных условий может ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток.