В Прикамье три рыбака провалились под лед, один утонул

25.04.2018 07:41 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин

09:41 Екб





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В Прикамье три рыбака провалились под лед, один утонул