Зарубежное кредитование России резко сократилось

Объем долговых требований иностранных банков к российским резидентам в октябре-декабре 2017 г. сократился на $8,05 млрд по сравнению с третьим кварталом. Снижение пришлось на падение кредитов иностранных банков российским резидентам и отток из России депозитов, привлеченных от нерезидентов, свидетельствуют данные Банка международных расчетов.

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Цифра в $8,05 млрд сформирована также за счет динамики по облигациям (по ним зарубежное кредитование сократилось на $267 млн), другим долговым инструментам (рост на $314 млн) и по недетализированным факторам (минус $14 млн), сообщает РБК.

Сокращение зарубежного кредитования в четвертом квартале не сопровождалось масштабными санкциями, но в конце прошлого года активно обсуждался возможный запрет США на покупку российского госдолга. О том, что Вашингтон не планирует вводить подобные санкции, Минфин США сообщил только в феврале. Существуют и внутренние причины падения трансграничного кредитования - возможный эффект оттока средств нерезидентов со счетов санируемых банков.

