Полицейские Сургута установили личность похитителя ребёнка с детской площадки

Сотрудники полиции Сургута установили личность мужчины, похитившего ребёнка с детской площадки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл 23 апреля. На видео, опубликованном в СМИ, видно, как неизвестный мужчина насильно увозит с детской площадки на прилегающей к дому 37/2 по улице 30 лет Победы, пытающуюся оказать ему сопротивление девочку.

По информации пресс-службы УМВД ХМАО, в ходе всесторонней проверки по данному факту сотрудниками полиции проведён ряд оперативных мероприятий, в ходе которых выяснилось, что похитителем является 31-летний житель города. Установлено, что он является отцом похищенного им ребёнка. С его слов, видео является рекламным роликом.

В настоящее время полицейскими по данному факту собран и направлен материал в следственный отдел по городу Сургут окружного следственного управления Следственного комитета РФ. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.