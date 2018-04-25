Массовые проверки привели к закрытию развлекательных объектов в российских регионах

Начавшаяся на фоне трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово волна проверок соблюдения мер пожарной безопасности в торговых центрах обернулась закрытием крупных объектов и детских учреждений в Москве и регионах.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, в результате проверки 250 торговых комплексов было возбуждено 1 тыс. административных производств и направлено более 400 предписаний. "По десяти объектам в суды направлены заявления о приостановлении работы",— уточнили в ведомстве, добавив, что в каждом случае прокуроры просят приостановить деятельность торгцентра до рассмотрения заявления по существу. Так, сейчас для посетителей закрыт детский комплекс "Персей" у станции метро "Семеновская". Во вторник по решению Хамовнического суда была ограничена работа Усачевского рынка. Директор по развитию Gremm Group (управляет объектом) Артем Букин пояснил, что речь идет о незначительных нарушениях: "В течение нескольких дней они будут устранены".

Работа некоторых торговых объектов остановилась и в других регионах. В Нижнем Новгороде судебные приставы закрыли "Звезду" в Автозаводском районе: здесь были выявлены неисправности пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления и тушения. В Новочеркасске приостановил свою работу караоке-клуб в ТЦ "Баклановский": в учреждении не работала система оповещения об эвакуации. В Ростове-на-Дону несколько недель не работал развлекательный центр для детей "Джоуль парк".

"У нас были загроможденные выходы, отсутствовали пожарные двери и навигация при эвакуации",— пояснила представитель объекта Тина Андреева. Сейчас, по ее словам, выявленные нарушения устранены. Еще одним закрытым объектов в городе оказался торгцентр "Орбита", дата возобновления его работы неизвестна.

В Саратове проверку не прошли универмаг "Детский мир", торгцентры "Арена" и "Оранжевый", батутный центр "Небо", кинотеатр "Синема 5" и расположенный в Энгельсе "Олимп".

В Тольятти не принимают посетителей "Каретный двор" и "Кольцо", закрытия еще 15 объектов в Самарской области сейчас добивается в суде прокуратура.

В Прикамье прокуроры районов через суд добиваются приостановления деятельности 16 объектов, работа половины из них уже остановлена. Еще 15 заявлений сейчас в процессе подготовки, пояснил прокурор Перми Андрей Назаров. Среди закрытых оказались центр "Октябрь" в Перми, "Циклон" в Кунгуре, БУМ и кинотеатр "Мелодия" в Березниках.

В Магнитогорске прокуратура требует остановить работу ТРК "Гостиный двор". В Ижевске аналогичных мер добиваются в отношении торгцентра "Тройка".

В удмуртской Можге правоохранительные органы не удовлетворены комплексом "Спутник": напольное покрытие здесь выполнено из горючих материалов, а в детской игровой комнате нет пожарной сигнализации. Но директор объекта Андрей Дмитриев считает, что проверка была предвзятой.

В Тюмени сотрудники прокуратуры нашли нарушения требований пожарной безопасности в торгцентрах "Кристалл", "Сити Молл", "Малахит" и "Остров". Каждый из них уже оштрафован на 150 тыс. руб.

В Екатеринбурге нарушения выявлены в "Пассаже", "Гринвиче" и "Алатыр".

В Ульяновске будет приостановлена работа торгцентров "Капиталъ", "Континент", "Олимп" и "Строительный рынок", части "Сити", развлекательного клуба "Шипр". Ранее уже были закрыты "Кристалл", "Солнышко", пять детских игровых зон и местный Театр кукол. В УФСПП Ульяновской области рассказывают, что практически все владельцы объектов высказывали недовольство действиями приставов. По данным местного уполномоченного по защите прав предпринимателей Екатерины Толчиной, каждый день простоя торгцентра в регионе приносит собственнику убыток в размере 900 тыс. руб.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" (ТЦ "Видное Парк") Алексей Ванчугов объясняет, что убытки операторов торгцентров напрямую зависят от количества дней, которые простаивал объект. "Арендная плата составляет 10% от ежедневного товарооборота, эти деньги будут вычтены из месячной стоимости помещений",— объясняет он. По его оценке, дневной оборот успешного районного торгцентра в Москве и области составляет примерно 20–30 млн руб. Исходя из этих данных, его собственники в случае приостановки работы ежедневно могут терять 2–3 млн руб., пишет газета "Коммерсант".

Напомним, после пожара в кемеровском торговом центре, где погибли 64 человека, начались массовые проверки.