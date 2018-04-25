Четверых фигурантов дела "Дальспецстроя" этапируют в Москву

Осужденные по делу о хищениях на космодроме "Восточный" отправлены в Москву по решению Верховного суда. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов Алексей Слепцов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в настоящее время под следствием находится экс-глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, приговорённый к 12 годам лишения свободы, и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, приговорённый к семи годам заключения. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области. Ущерб оценивается в 5,2 млрд рублей.

"Борт отправился в Москву сегодня, — сообщил "Интерфаксу" адвокат Ашихмина. — Подсудимые будут участвовать в апелляционном заседании. До этого времени они будут находиться в московском СИЗО".

Точная дата судебного заседания, по словам Слепцова, ещё не назначена.