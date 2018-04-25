Эр-Рияд призвал Доху отправить войска в Сирию

Катару следует ввести войска в Сирию, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.



"Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и отправить туда собственный войска до тех пор, пока президент США не решит отказать Катару в поддержке, заключающаяся в размещении там американской военной базы", — передаёт РБК его слова, сказанные Saudi Press Agency.

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По мнению министра, в случае отказа Вашингтона от защиты Дохи и закрытия американской военной базы, "режим [Катара] падёт менее чем за неделю".

Как уточняет РБК, заявление главы МИД Саудовской Аравии последовало после слов президента США Дональда Трампа об обязанности региональных держав заплатить за продолжение военного присутствия Вашингтона в арабской республике.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в США обсуждается замена американского контингента в Сирии войсками стран-союзников, для чего планируется "собрать арабские силы". В общей сложности из страны планируется вывести порядка 2 тысяч военных США, но в Белом доме опасаются, что такой шаг сможет усилить позиции России и Ирана.