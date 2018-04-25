В КБР руководитель одного из предприятий алкогольной отрасли задолжал более 2 млрд рублей налогов

В Кабардино-Балкарии будут судить руководителя одного из предприятий алкогольной отрасли, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, фигурантом стал Мухамед Татаров (Нахушев), который является генеральным директором расположенного в городе Баксане ООО "Орион". С октября 2013 по ноябрь 2015 года злоумышленник представлял в налоговые органы республики налоговые декларации, в которых отражал ложные сведения, занижая объемы производимой и реализуемой возглавляемым им предприятием алкогольной продукции, размер налогооблагаемой базы и суммы налогов, подлежащих уплате.

В результате предприятие уклонилось от уплаты в бюджет налогов на сумму более 2 млрд руб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее были направлены в суд ряд уголовных дел в отношении руководителей предприятий алкогольной отрасли КБР: ООО "Алко-Лайт" Руслана Дашуева, ООО "Рус-Алка" Ислама Березгова, ООО "Чегемский винпищепром" Асланби Калмыкова, ООО "Минерал Плюс" Анзора Кипова, ООО "Антарес" Руслана Канкулова, а также ООО "Гермес Ника" Александра Дмитриенко по фактам неуплаты акциза в бюджет в особо крупном размере.

При этом по направленным в суд уголовным делам следствием обеспечено совокупное возмещение ущерба и возврат в бюджет более 6,7 млрд руб.