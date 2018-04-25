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от издателя  |  комментариев: 7


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24.04.2018
экономика ;
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Украинский депутат призвал "сохранить зависимость" России от Украины
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Антон Геращенко (2015) | Фото:hromadskeradio.org

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил о необходимости сохранить зависимость Москвы от Киева "в плане транзита газа".

По его словам, сказанным в эфире телеканала "112 Украина", при реализиации проекта газопровода "Северный поток —2" украинский бюджет недосчитается доходов, а газотранспортная система страны, "на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом".

"Самое страшное то, что, когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз", — добавил Геращенко.

Кроме того, парламентарий призвал США ввести санкции против компаний, намеренных стать подрядчиками строительства "Северного потока —2". По его мнению, это позволит "сохранить мир" в европейских странах и "образумит" их.

"Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — заключил политик.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 5 апреля Верховная рада призвала мир остановить строительство "Северного потока-2", а Порошенко назвал всех его сторонников "сообщниками России".

Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK(2017)|Фото: nord-stream2.com

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25.04.2018 05:25 Мск | Киев | информационная служба Накануне.RU
07:25 Екб


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Украинский депутат призвал "сохранить зависимость" России от Украины
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