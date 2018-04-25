В СКР сообщили подробности похищения ребенка с одной из детских площадок Сургута

В Сургуте проводится проверка по опубликованной в СМИ видеозаписи, на которой видно, как мужчина насильно увозит ребенка с детской площадки.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по ХМАО-Югре, инцидент произошел 23 апреля около 17 часов. На видео видно, как неизвестный мужчина насильно увозит с детской площадки на прилегающей к дому 37/2 по улице 30 лет Победы, пытающуюся оказать ему сопротивление девочку.

До сих пор заявлений в правоохранительные органы о пропаже ребенка не поступало. Следователи совместно с полицейскими проводят работу по установлению обстоятельств произвошедшего. Также принимаются меры к установлению женщины, которая привела ребенка на детскую площадку; мужчины, забравшего девочку; автомобиля, на котором уехал неизвестный, а также очевидцев произошедшего.

Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по Сургуту по номерам телефонов: 8-3462-76-13-43 и 8-3462-76-13-12, либо на телефон дежурного по следственному управлению СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: 8(950)502-74-52.