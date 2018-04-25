Полицейские Москвы будут проверять у прохожих отпечатки пальцев прямо на улице

Сотрудники полиции Москвы будут использовать в своей работе новые технологии.

Правоохранители смогут проверять у прохожих отпечатки пальцев прямо на улице. Об этом сообщили представители городского управления МВД. Как предполагается, сотрудникам ППС в Москве выдадут новые планшеты с подключением к информационной базе Министерства внутренних дел. Каждый из гаджетов также будет оснащен биометрической системой.

В результате полицейские смогут прямо на улице установить личность прохожих. Кроме того, это повисит эффективность работы патрульных, сообщает телеграм-канал Mash.