Рубль подорожает к майским праздникам

Финансовые аналитики прогнозируют рост курса евро до 78 руб. и доллара до 63 руб.

Это произойдет к майским праздникам. Как говорят эксперты, укрепление рубля, которое произошло 24 апреля, носит временный характер. Не окажет поддержку рублю даже дорожающая нефть.

Как сообщил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, все дело - в рисках экономических санкций вместе с геополитическим разладом. Эксперт БКС Брокер Сергей Гайворонский также считает, что ниже отметки в 60 руб. доллар уже не опустится. Взлет выше 63 руб. за доллар не исключает и главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов. Такого максимума американская валюта может достичь к концу удлиненной рабочей недели. Евро может вырасти до 78 руб.

Не сыграет на руку рублю и долгоиграющий майский уикенд. Многие решили провести его за рубежом, соответственно, цена рубля в краткосрочной перспективе может сбросить примерно полтора рубля относительно каждой из двух иностранных валют, сообщает издание "Утро".

Напомним, ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что рубль не сможет до конца года восстановиться к уровню до санкций.