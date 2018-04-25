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Сегодня "Русал" – а завтра "Газпром"? Как далеко зайдет экономический шантаж США Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств
24.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Мир ищет "невашингтонский консенсус" Россия отказалась докапитализировать две ключевые структуры Всемирного банка на 13 млрд долларов и осудила санкционную политику на заседании G20. Одновременно с этим Турция вывела все свое золото из резервного фонда США. Кажется, ряд стран начинают искать новый консенсус взамен вашингтонского.
24.04.2018
экономика ;
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Новости
25.04.2018 03:36 Мск (05:36 Екб)
экономика | В России
Рубль подорожает к майским праздникам
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коллаж, нефть, рубль, деньги, девальвация, график, зависимость (2016) | Фото: Накануне.RU

Финансовые аналитики прогнозируют рост курса евро до 78 руб. и доллара до 63 руб.
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Это произойдет к майским праздникам. Как говорят эксперты, укрепление рубля, которое произошло 24 апреля, носит временный характер. Не окажет поддержку рублю даже дорожающая нефть.

Как сообщил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, все дело - в рисках экономических санкций вместе с геополитическим разладом. Эксперт БКС Брокер Сергей Гайворонский также считает, что ниже отметки в 60 руб. доллар уже не опустится. Взлет выше 63 руб. за доллар не исключает и главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов. Такого максимума американская валюта может достичь к концу удлиненной рабочей недели. Евро может вырасти до 78 руб.

Не сыграет на руку рублю и долгоиграющий майский уикенд. Многие решили провести его за рубежом, соответственно, цена рубля в краткосрочной перспективе может сбросить примерно полтора рубля относительно каждой из двух иностранных валют, сообщает издание "Утро".

Напомним, ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что рубль не сможет до конца года восстановиться к уровню до санкций.

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25.04.2018 03:36 Мск | Денис Линов
05:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 13:45 Мск
Кудрин дал прогноз о восстановлении курса рубля

Ранее 20.04.2018 14:55 Мск
Центробанк не исключил более быстрого приближения годовой инфляции к 4%








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Рубль подорожает к майским праздникам
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