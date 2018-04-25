АвтоВАЗ поднимает цены на свои автомобили

АвтоВАЗ с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на свои автомобили из-за скачка курса рубля.

Как ожидается, цены вырастут на 1-2% в зависимости от модели и комплектации автомобиля. Как считают топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний, это увеличит рентабельность, а на спросе вряд ли отразится, поскольку рост цен невелик. Кроме того, повышение стоимости Lada произойдет одновременно с повышением цен на автомобили других марок. По словам одного из дилеров, предыдущие повышения цен не сказались на продажах, которые продолжали расти быстрее рынка.

Представитель АвтоВАЗа добавил, что это будет второе с начала года повышение розничных цен на автомобили Lada, в январе они выросли в среднем на 2–3%.

При этом в компании не прогнозируют падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке, пишет газета "Ведомости".