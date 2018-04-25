Шувалов уйдет из правительства в МГУ

Первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов покинет свой пост, заняв должность в руководстве МГУ.

Информацию об этом подтвердил его знакомый, по словам которого, Шувалов планировал уйти еще в 2012 году, надеясь на должность руководителя администрации президента. Теперь, по словам неназванного чиновника, вице-премьеру подготовили место в МГУ. Между тем, по данным телеканала "Дождь", есть несколько мест, куда могут назначить Шувалова. Один из вариантов - назначение его руководителем "Научно-технической долины" МГУ, назначение на одну из руководящих должностей в Банк России, а также пост руководителя "Роснано".

Тем временем, пост Шувалова в правительстве может занять помощник президента Андрей Белоусов. По словам федеральных чиновников, такой вариант рассматривается, пишет газета "Ведомости".