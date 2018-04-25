Дуров задолжал 4 рубля в качестве налогов

Редакция издания "Фонтанка" оплатила долги по налогам основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за российскую квартиру.

Сотрудники СМИ предоставили три документа о платежах по задолженностям предпринимателя. В общей сложности редакция заплатила 4 руб. 23 коп. Журналисты оплатили долги, чтобы "основателю Telegram и взыскателям спалось спокойно".

"Сумма предъявлена смешная, 4 руб. 23 коп., но вывод наши коллеги сделали глубокий: если основатель Telegram будет упорствовать, суд по просьбе ФНС может арестовать его российские счета и запретить сделки с недвижимостью", — написали представители "Фонтанки", намекая на позицию Дурова в противостоянии с Роскомнадзором.

Ранее СМИ сообщили о налоговых задолженностях Павла Дурова за квартиру в Санкт-Петербурге на улице Ильюшина. Предположительно, перед отъездом за границу у бизнесмена оставался долг в 2 руб. 83 коп., а оставшиеся 1 руб. и 40 коп. набежали в качестве пени, сообщает Lenta.ru.