Эксперт прокомментировал заявление "Газпрома" о "Северном потоке - 3"

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин прокомментировал заявление "Газпрома" о возможном строительстве газопровода "Северный поток - 3".

"Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже ещё не одного "Северного потока", конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях. Та цена, по которой Россия готова поставлять газ в Европу, те замыкающие затраты ниже, чем фактически любые альтернативные поставки того же сжиженного природного газа в различных регионах мира. Есть экономика и необходимая ресурсная база", — отметил эксперт.

По словам Кулагина, пока "строительство "Северного потока - 2" не началось в части морской укладки, у сторон есть несколько лет, чтобы оценить рынок", сообщает RT.

Напомним, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что строительство трубопровода "Северного поток-3" будет возможно в том случае, если Евросоюз подтвердит потребность в российском газе.

Как сообщало Накануне.RU, Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", продолжает получать разрешения на строительство газопровода в границах государств. На очереди Швеция, Дания и Россия. Швеция может предоставить пакет документов до конца апреля.