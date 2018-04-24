Похищение средь бела дня? В Сургуте ребенка схватили на детской площадке и запихали в машину

В Сургуте на детской площадке неизвестные схватили ребенка и грубо запихали в автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, проводится проверка по факту опубликования видео, на котором видно, как ребенок сначала качается на качелях, потом катается с горки. К нему подходит мужчина, пытается его снять с горки, потом наносит несколько ударов и запихивает в автомобиль.

"Заявлений о пропаже детей не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности ребёнка, женщины и мужчины", - заявили в СКР.

Дата происшествия не называется, однако всё происходило в светлое время суток.