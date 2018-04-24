Украина просит суд ООН заставить Россию легализовать "Меджлис"*

Украина просит Международный суд ООН заставить Россию отменить запрет деятельности "Меджлиса" (*запрещенная в России организация). Об этом говорится в заявлении МИД Украины, размещенном на сайте ведомства.

Украина ссылается на решение суда от 19 апреля 2017 года с призывом к России "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительные институты, включая "Меджлис".

Киев возмущен тем, что спустя год после "приказа" (так в тексте заявления) из ООН Россия до сих пор его не выполняет. МИД Украины требует немедленной отмены запрета "Меджлиса" и просит суд ООН подтвердить, что Россия обязана это сделать.

Украина также обратилась к "международному обществу" с призывом настоять на том, чтобы Россия исполняла приказы Международного суда ООН.

Напомним, 13 апреля украинский президент Петр Порошенко призвал "немедленно" лишить Россию права вето в Совбезе ООН.