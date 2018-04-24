На заседании АТК Свердловской области обсудили меры безопасности в преддверии массовых праздничных мероприятий

Кабмин и муниципальные власти Среднего Урала обеспечат совместно с органами правопорядка безопасность проведения на Среднем Урале массовых мероприятий, приуроченных к предстоящим праздникам. Об этом говорилось на совместном заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области, которое по поручению губернатора и председателя АТК Евгения Куйвашева провел первый вице-губернатор Алексей Орлов, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

"Наша задача – на самом высоком уровне обеспечить безопасность проведения всех праздничных мероприятий, исключив возможность совершения правонарушений во время праздничных мероприятий. Необходимо обеспечить готовность к оперативному реагированию на попытки проведения деструктивными силами несанкционированных акций протестного характера и оказать содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка", – сказал Орлов на заседании.

Как подчеркнул глава свердловского главка полиции области Михаил Бородин, за местами проведения массовых мероприятий будут назначены ответственные за обеспечение охраны общественного порядка из числа руководящего состава территориальных органов ведомства.

"В дни проведения массовых мероприятий будет обеспечен контроль за состоянием оперативной обстановки, в том числе в местах проведения праздничных мероприятий, в местах формирования и по пути следования колонн демонстраций и шествий. Проведено обследование улично-дорожной сети, в том числе подъездных путей к местам проведения культурно-массовых мероприятий. Контролируем устранение недостатков", – отметил он.

Также на заседании был поднят вопрос о подготовке оздоровительных лагерей к приему детей на время школьных каникул.

Этим летом в них смогут отдохнуть более 370 тысяч юных свердловчан. "Планируется, что в этом году школьников примут 74 загородных оздоровительных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных учреждения, восемь стационарных палаточных лагерей, один туристический лагерь, а также свыше тысячи площадок дневного пребывания. В ближайшее время все площадки будут проверены на соответствие норм общей безопасности и наличие паспортов антитеррористической защищенности", – сообщила замминистра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Журавлева.