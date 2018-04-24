Минкультуры обратилось в Генпрокуратуру по делу о взыскании с должников бюджетных средств за невыпущенные фильмы

Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру по делу о возврате бюджетных средств за невыпущенные фильмы. Соответствующее обращение с требованием привлечь виновных лиц к ответственности подписано министром культуры Владимиром Мединским 18 апреля 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

"Пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы. Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 год, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы согласно судебному решению", — приводятся в сообщении слова директора департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольги Любимовой.

Как она уточнила, компании-должники и их учредители больше не смогут больше воспользоваться господдержкой и принимать участие в конкурсах министерства.

Соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов были заключены с кинокомпаниями ООО "Аркада Интертеймент" (фильм "Пес рыжий"), ООО "Линия кино" студия Сергея Соловьева" (фильм "Елизавета и Клодиль"), ООО "Ин Моушн" (фильм "Обратная сторона Луны"), ГУП "Киностудия "Чеченфильм" (фильм "Тоска") и ООО "МВ Синема" (фильм "Криминальный блюз для саксофона").