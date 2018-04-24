Руководство ФК "Спартак" поддержало главного тренера после серии неудач команды

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" поддержало главного тренера ФК Массимо Карреру после серии неудач команды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

С обращением к болельщикам выступил вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов.

"И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент также важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру", - говорится в сообщении.

Как отметил Измайлов, это не только его личное мнение, но и мнение совета директоров ФК "Спартак-Москва", "который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу".

Напомним, ранее ФК "Урал" в день открытия "Екатеринбург-Арены" обыграл "Спартак".